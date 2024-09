Beim Apfelfest in Hofgeismar dreht sich alles um die süßen Früchte, im Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel wird groß gefeiert, und in Orferode am Hohen Meißner wird der Wein gefeiert - aus eigenem Anbau.

Veröffentlicht am 06.09.24 um 12:20 Uhr