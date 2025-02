In der Vitos-Klinik in Bad Emstal wird die 4,5-Tage-Woche ausprobiert, in Bad Wildungen und Kassel heißt es Tanzen gegen Gewalt an Frauen und in Witzenhausen wird für das Klima demonstriert.

Veröffentlicht am 14.02.25 um 06:10 Uhr