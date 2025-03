Tödliche Wolfsflucht im Wildtierpark Edersee und große Strohbären ziehen durch Heldra

Der Mittwoch in Nordhessen: Im Wildtierpark Edersee ist eine junge Wölfin aus ihrem Gehege ausgebrochen und wurde letztlich erschossen. Bei einem Regionalentscheid klettern heute Schüler aus Nord- und Osthessen in Kassel um die Wette. In Heldra an der Werra sind am Aschermittwoch die fünf Meter hohe Strohbären unterwegs. Und in der European League müssen die Handballer der MT Melsungen in die Playoffs - nach einer 24:35-Niederlage in Kiel.