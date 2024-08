Tödlicher Brand in Witzenhausen

Großer Schock in Witzenhausen: In der Innenstadt bricht in der Nacht zu Dienstag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Stundenlang waren Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Bei den Löscharbeiten fanden sie in einer Wohnung Dachgeschoss einen leblosen 55-Jährigen. Der Rest der Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings ist das Haus vorerst unbewohnbar. Hessenschau-Reporterin Sina Philipps berichtet von der Brandstelle.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 12:30 Uhr