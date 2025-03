Tödlicher Unfall im Schwalm-Eder-Kreis und internationales Treffen von Helfern bei den Arolsen Archives

Der Freitag in Nordhessen: Bei einem Unfall auf der B254 zwischen Schwalmstadt-Trutzhain und Schrecksbach-Röllshausen ist ein 62-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. In Bad Arolsen treffen sich zum ersten Mal in der Geschichte der Arolsen Archives Helfer aus der ganzen Welt, die bei der Suche nach Familien von Holocaust-Opfern geholfen haben. Und in Kassel gibt es eine gelungene Integrationsgeschichte eines jungen Syrer, der jetzt als Erzieher in einer Kita arbeitet.