Nach einem Raubüberfall auf einen Kasseler Pfarrer konnte die Polizei den Täter schnell fassen. In Kassel wurde die Kreisgeschäftsstelle der CDU mit Parolen beschmiert. Und die Edersee-Staumauer erstrahlt heute wie viele andere Gebäude in Nordhessen in Grün: Damit soll auf die Arbeit der Kinderhospize aufmerksam gemacht werden.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 15:15 Uhr