Die Lage in den hessischen Tierheimen ist dramatisch. Viele sind voll, einige gar überfüllt. Die Folgen: Hohe Kosten, überlastete Mitarbeitende und Stress in der Ferienzeit. Auch das Tierheim in Felsberg-Beuern im Schwalm-Eder-Kreis ist voll bis unters Dach, vor allem mit Hunden und Katzen. Hessenschau-Reporter Rainer Janke hat sich dort ungehört.

Veröffentlicht am 05.08.24 um 12:20 Uhr