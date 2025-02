Der Montag in Nordhessen: In Kassel hat ein Mann offenbar unschuldig im Gefängnis gesessen, wegen einer erfundenen Vergewaltigung. Jetzt sitzt seine ehemalige Frau auf der Anklagebank - wegen Falschbezichtigung, Während der Woche der Suizidprävention gibt es viele Infos und Hilfsangebote. Und in Twistetal geht es um den Schutz seltener Orchideen.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 06:45 Uhr