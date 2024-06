Veranstaltungstipps für Nordhessen 22/23. Juni 2024

Knapp 700 Leute komplett in Feierlaune. Der winzige Ort Frieda im Werra-Meißner-Kreis feiert dieses Wochenende Geburtstag - um genau zu sein1050 Jahre Frieda. Traditionsreich wird es dieses Wochenende auch beim 42. Melsunger Heimatfest. Inmitten von wunderschönen Fachwerkhäusern gibt es ein buntes Programm mit Musik, Kultur aber auch rasante Fahrgeschäfte und Rummelathmosphäre. Und auch noch dieser Tipp: Deutschland spielt gegen die Schweiz und in Korbach kann man das in entspannter Strandkulisse genießen.

Autor: Frühling, Nicolas Veröffentlicht am 21.06.24 um 11:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de