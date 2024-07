In Loshausen im Schwalm-Eder-Kreis steigt das World Musik Festival. Das Soundgarten-Open Air in Bad Sooden-Allendorf strebt seinem Finale entgegen. Und wer es sportlich mag: Am Sonntag startet in Ottrau der Jedermann-Triathlon. Da heißt es schwimmen, strampeln und laufen!

Veröffentlicht am 19.07.24 um 12:30 Uhr