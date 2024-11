VW in der Krise: Sorgen in Baunatal

Wie geht es weiter mit VW? Diese Frage stellen sich seit viele Leute in Baunatal (Kreis Kassel). Denn der Autobauer steckt in der Krise und hat einen harten Sparkurs angekündigt: Mindestens drei Werke in Deutschland sollen geschlossen werden und Tausende Arbeitsplätze wegfallen. Dementsprechend groß ist die Sorge auch am zweitgrößten VW-Standort in Baunatal. Hessenschau-Reporter Jens Wellhöner hat sich umgehört, wie die Stadt damit umgeht.