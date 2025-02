Der Kreis Waldeck-Frankenberg startet ein Projekt, das den Zusammenhalt in den Dörfern stärken soll. Dabei geht es um Tipps, wie zum Beispiel ein altes Backhaus wieder zum Treffpunkt werden kann. Die Kassel Huskies sind in der zweiten Eishockey-Liga nicht zu stoppen und nehmen jetzt wieder die Tabellenspitze in Angriff. Und es werden Menschen gesucht, die sich als Familienhelfer ausbilden lassen wollen.