Warnstreiks in nordhessischen Kliniken und Zugausfälle wegen nächtlichen Bauarbeiten

Der Donnerstag in Nordhessen: In Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeheimen zwischen Korbach und Kassel kommt es heute zu Einschränkungen - die Gewerkschaft Verdi hat das Personal zum Warnstreik aufgerufen. Die Tierschutzorganisation «Peta» hat eine Belohnung für Hinweise nach einem Fall von Tierquälerei an einem trächtigen Schaf in Immenhausen ausgesetzt. Und in Nordhessen kommt es in den nächsten Tagen abends zu Zugausfällen bei Regiotrams und Regionalbahnen.