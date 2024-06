Wegen zunehmendem Rechtsradikalismus: Auch in Nordhessen haben Migranten Angst

Die Ausländerinnen- und Ausländervertretung Frankfurt schlägt Alarm: Vielen Menschen mit Migrationshintergrund machen die Wahlergebnisse rechter Parteien in Deutschland Angst, sie befürchten, dass sie bald keine Rechte mehr haben und zurückgeschickt werden. Auch Menschen, die schon länger hier leben und arbeiten, ginge es so. Hessenschau--Reporter Jens Wellhöner hat in einem Metallbaubetrieb in Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis nachgefragt, wie es den Mitarbeitenden dort geht, die meisten von ihnen sind Geflüchtete.

Autor: Jens Wellhöner Veröffentlicht am 19.06.24 um 12:20 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de