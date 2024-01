Die beiden Kasseler Konditorinnen Amanda Dahl und Tessa Bingemann haben bei der Pralinen-WM in Florenz Gold für ihre Kreation "Cherry C. Lady" gewonnen. Wir schauen ihnen beim Pralinenmachen an ihrem Arbeitsplatz in einem Hotel in Kassel-Wilhelmshöhe über die Schulter.

Autor: Jens Wellhöner Veröffentlicht am 16.01.24 um 11:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock