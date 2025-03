Der Montagnachmittag in Nordhessen: Das Polizeipräsidium Nordhessen hat die Statistik für 2024 vorgestellt - danach hat es in der Region rund 5.000 Straftaten weniger gegeben als im Jahr 2023. Im Kreis Kassel fallen in den nächsten Tagen abends einige Regio-Trams wegen Bauarbeiten aus. Und das Kasseler Stadtmuseum sucht für eine neue Sonderausstellung noch Spiele - verbunden mit besonderen Geschichten.