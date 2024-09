Den Namen der Kinder? Vergessen. Wo die Brille liegt? Auch. So sieht eine Demenzerkrankung aus, zumindest in Filmen. Aber wie Demenzkranke die Welt wirklich erleben - was sie fühlen - können Menschen aus dem Kreis Kassel jetzt über spezielle Experimente nachempfinden, im Rahmen der „Woche der Demenz“. Nordhessen-Reporterin Katharina Roß hat sich das für uns angeschaut.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 13:30 Uhr