Wieder Probleme in der Ortsdurchfahrt Grifte und MT Melsungen bleibt trotz Niederlage Spitze

Eigentlich dürfen da gar keine Laster mehr durch, deshalb wurde die Ortsdurchfahrt von Edermünde-Grifte sogar extra verengt - was aber so manchen Brummifahrer nicht davon abhält, es trotzdem zu probieren. Die MT Melsungen musste in der Handball-Bundesliga gegen den amtierenden Meister Magdeburg eine knappe Niederlage einstecken - bleibt aber trotzdem Tabellenführer. Und in Witzenhausen-Ziegenhagen gibt es jetzt eine Charme-Offensive für Tempo 30.