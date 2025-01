Die Bad Wildunger Eiszeit geht in's Finale. An diesem Wochenende gibt's nochmal Eisstockschießen, Schlittschuhlaufen und Hüttengaudi. In den Kasseler Messehallen sind 4000 Hunde aller Rassen zu bestaunen. Und in Eschwege steht ein Theaterfrühstück auf dem Programm.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 13:00 Uhr