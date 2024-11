Glühwein, gebrannte Mandeln und jede Menge Weihnachtsdeko - das gibt es vor der Orangerie in Kassel. Dort können sich Besucher dieses und nächstes Wochenende beim Winterzauber auf die Weihnachtszeit einstimmen. Sportlicher geht es in Bad Wildungen zu - bei den Deutschen Meisterschaften im Billiard und im „Future Space“ in der Kasseler Innenstadt können Mädchen am Samstag herumexperimentieren.

Veröffentlicht am 08.11.24 um 13:30 Uhr