Der Donnerstagnachmittag in Nordhessen: Mehr als ein halbes Jahr nach dem Hessentag in Fritzlar bekommen Autofahrer aktuell teure Rechnungen, wegen nicht gezahlter Parkgebühren. In Calden müssen sich Pendler und Anwohner ab Mitte des Monats auf neue Verkehrsbehinderungen im Rahmen der Arbeiten für die B7-Ortsumgehung einstellen. Und an der Uni Kassel können Studierende eine ganze Nacht ihre aufgeschobenen Hausarbeiten schreiben.