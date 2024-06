Auf dem Domplatz in Fulda war heute Vormittag richtig was los: 1400 Kinder haben zusammen getanzt, gesungen und bunte Fähnchen geschwenkt. Jedes Jahr zeigen die musikalischen Grundschulen ihr Können, und das hat einen guten Grund, denn Musik ist wichtig in der Schule. hr-Reporter Michael Pörtner war auf dem Domplatz.

Veröffentlicht am 25.06.24