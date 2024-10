20 Jahre pilgern in Osthessen - Die Bonifatius-Route feiert Jubiläum

Pilgern geht auch in Hessen - auf der Bonifatius-Route. Die 172 Kilometer-lange Strecke startet in Mainz und endet in Fulda. Dieses Jahr wird sie 20 Jahre alt. Ein Grund, dort mal ein Stückchen entlang zu gehen.