Aufatmen in Mackenzell: Kita öffnet ab nächster Woche wieder ganztags

Da fällt vielen Eltern in Mackenzell bei Hünfeld ein riesiger Stein vom Herzen: Ab kommender Woche können sie ihre Kids nämlich wieder wie gewohnt in die Kita bringen. Was das Problem ist und wieso die Eltern jetzt aufatmen können, weiß Reporterin Sophia Junginger.