Aufnahmestopp: Tierheim Fulda immer noch am Limit

Der Tierschutzbund hat Alarm geschlagen: 2/3 aller Tierheime sind voll. Auch in Fulda ist kein Ende in Sicht. Dort müssen sie in einer Woche schon mal 16 neue Hunde aufnehmen. Keine leichte Aufgabe für die Verantwortlichen vor Ort.