Bob Dylan Ausstellung öffnet in Fulda

„Blowing in the Wind“ oder „Knockin´ on heavens door“ - die Lieder von Bob Dylan gehören seit den 1960er Jahre zum Pflichtprogramm auf jeder Gitarre. Das Vonderau-Museum in Fulda widmet Bob jetzt eine Ausstellung. 50 Künstlerinnen und Künstler zeigen 70 Werke - und zwar nur zu einem einzigen Lied: „A hard rain’s gonna fall“. Die Ausstellung „Ein Lied wird Leinwand: „A hard rain’s gonna fall“ wird heute Abend (Mittwoch, 29.01., 19 Uhr) im Vonderau-Museum eröffnet - zu sehen noch bis März.

Veröffentlicht am 29.01.25 um 13:00 Uhr