Die deutschen katholischen Bischöfe tagen diese Woche in Fulda. Diese Herbstvollversammlung ist traditionell immer in Fulda. Doch im letzten Jahr war die Konferenz - wegen angeblicher Bauarbeiten im Priesterseminar - in Wiesbaden. Jetzt aber sind die Bischöfe zurück in Fulda - und darüber freuen sich viele in der Stadt.

Veröffentlicht am 25.09.24 um 12:00 Uhr