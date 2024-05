Zu schmissiger Musik tanzen kräftige Kerle auf der Bühne, die bunten Kostüme sind eine absolute Augenweide. Hier bereiten sich die Eichezeller Schreckschruwe auf ihren Act vor, sie nehmen an diesem Samstag an den Deutschen Meisterschaften der Männerbalette in Künzell-Pilgerzell teil. Die männlichen Showtanzgruppen treten sonst hauptsächlich auf Karnevalsveranstaltungen auf.

Autor: Kurella Veröffentlicht am 29.05.24 um 13:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de