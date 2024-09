Terra Scape heisst ein Computerspiel, entwickelt in Fulda, dass derzeit für viel Furore sorgt. Nico Battmann und Lara Klimmt vom Startup "Bitfall" haben federführend am Spiel und dessen Erfolg mitgearbeitet. Carsten Gohlke hat die beiden besucht und erfahren, dass die Computerspielbranche derzeit stark schwächelt. Um so schöner der Erfolg der ehemaligen Studenten der Fachhochschule Fulda

Veröffentlicht am 16.09.24 um 12:00 Uhr