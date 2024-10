Wer jetzt schon auf der Suche nach einem netten Weihnachtsgeschenk ist, könnte in der Rhön fündig werden. In Poppenhausen an der Wasserkuppe gibt es die Seifenwerkstatt. Daniel Krenzer stellt dort aus natürlichen, regionalen Zutaten duftende Seifenprodukte her. Eine saubere Sache, findet Michael Pörtner.

Veröffentlicht am 30.10.24 um 14:00 Uhr