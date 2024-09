Wochenlang wurde jedes Korn an die richtige Stelle geschoben, bis es sitzt - jetzt wird das Kunstwerk der Öffentlichkeit präsentiert. In der Alten Kirche in Sargenzell bei Hünfeld wird am Freitag der neue Früchteteppich enthüllt. Daniel Käthner durfte jetzt schonmal schauen.

Veröffentlicht am 03.09.24 um 12:00 Uhr