Die Christuskirche mitten in Fulda - die verwandelt sich ab heute in eine Lego-Kirche. 250 Kilo bunte Legosteine warten darauf, verbastelt zu werden. hr3-Reporterin Nina Roth hat Lego-Pfarrerin Jana Koch-Zeißig in der Christuskirche getroffen…

Autor: Nina Roth Veröffentlicht am 27.06.24 um 12:15 Uhr