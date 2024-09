Ein Mensch liegt bewußtlos da - was tun? In Deutschland beherrschen nur 40 Prozent die Technik der Reanimation, in Skandinavien sind es bis zu 70 Prozent, die einen Menschen wiederbeleben können. Im Landkreis Fulda lernen deshalb Schülerinnen und Schüler, wie sie einen bewußtlosen Menschen ins Leben zurück holen können.

Veröffentlicht am 17.09.24 um 13:00 Uhr