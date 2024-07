Jeden Tag drei Mal in einen Betrieb reinschnuppern. Das können die Schülerinnen und Schüler der Lüdertalschule in Großenlüder. Dafür fahren sie morgens mit einem Bus die erste Stelle an, verbringen dort anderthalb Stunden und dann geht's mit dem Bus zum nächsten Betrieb.

Veröffentlicht am 08.07.24 um 12:00 Uhr