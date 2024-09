Gesundheitsspiele in Bad Hersfelder Schule

An der Gesamtschule Obersberg in Basd Hersfeld dreht sich heute alles um das Thema Gesundheit. Denn dort finden die 11. hessischen Gesundheitstage für Schulen statt. Reporter Carsten Gohlke hat sich von der Schulleiterin Kerstin Glende einmal erläutern lassen, was es damit auf sich hat.