Bei Schulbusfahrten soll sich ein Mann vor rund zehn Jahren wiederholt an einem Mädchen sexuell vergangen haben. Nun wurde der mittlerweile 78 Jahre alte Angeklagte in einem Prozess in Fulda verurteilt. In Eichenzell ist ein betrunkener Transporterfahrer auf einen LKW aufgefahren. Und: Spatenstich in Bebra. Ein Kindergarten, eine Bibliothek und Besprechungsräume - das neue Familienzentrum in Bebra soll alles haben.