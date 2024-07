Hochschule Fulda forscht gemeinsam mit Beeinträchtigten zur Barrierefreiheit

Alle reden von Inklusion - also dass Menschen mit Behinderung genau so am Leben teilhaben können wie alle anderen auch, zusammen mit Menschen ohne Behinderung. Aber funktioniert das auch in der Praxis? An der Hochschule Fulda läuft derzeit ein interessantes Forschungsprojekt zur Barriefereiheit. Junge Studierende schauen ganz konkret nach, wie es denn mit der vielbeschworenen Inklusion läuft, zum Beispiel beim Fußball auf dem Sportplatz in Freiensteinau im Vogelsbergkreis.

Veröffentlicht am 18.07.24 um 13:00 Uhr