Impro-Theater im KUZ in Fulda

Am Samstag findet in Fulda ein Impro-Theater-Festival statt. Impro steht für Improvisation, d.h. die Darsteller haben vorher keinen Text aufwändig oder eine Rolle einstudiert, sondern reagieren spontan, oft auf Zuruf aus dem Publikum. Auch der Regisseur Shaggy Schwarz arbeitet ohne Drehbuch. Michael Pörtner war bei den Proben dabei, wie etwa hier eine Szene in der Drogenberatung.