Kinderhospiz in Hünfeld bekommt Anfragen aus ganz Deutschland

Jedes Jahr erkranken 40.000 Kinder in Deutschland so schwer, dass ihr Leben nicht so lange dauert, wie es dauern müsste. Meist ist es Krebs oder eine Stoffwechselkrankheit. "Lebensverkürzt" heißt der Fachausdruck dafür. In Hessen sind es jährlich 1.400 Kinder, die neu dazu kommen. Für die Eltern, auch die Geschwisterkinder, beginnt dann eine Leidenszeit, die sich nur schlecht mit Worten ausdrücken lässt. Krankenhausbesuche, Arzttermine, Hoffen, Bangen, Warten - und dann doch der Tod, Abschied nehmen, trauern. Hilfestellung geben will das Kinderhospiz "Kleine Helden" in Hünfeld-Michelsrombach. hr-Reporter Michael Pörtner...

Veröffentlicht am 07.08.24 um 12:15 Uhr