Klimaverbesserung in den Städten: Grünpflanzenturm aus Osthessen

In unseren Städten herrscht oft dicke Luft, es fehlt einfach an Grünpflanzen. Das muss nicht so sein, hat sich eine Firma aus Petersberg bei Fulda gedacht, und hat eine mobile Blumenampel konstruiert, der "Green Tower". Wie das funktioniert hat sich hr-Reporter Michael Pörtner vor Ort angeschaut.