Landesjugend probt Jazz in Schlitz

Das Landesjugendjazzorchester - auch genannt die Kicks and Sticks - proben diese Woche in Schlitz. Zweimal im Jahr treffen sich die Jungmusiker um zu spielen und zu lernen. Dieses Jahr unter neuer künstlerischer Leitung. Kathinka Mumme hat in die Probe mal reingehört.