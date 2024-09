LKW wird zur Theaterbühne in Fulda

Ein ziemliches seltsames Theaterstück wird diese Woche in Fulda aufgeführt. Das Theater Mittendrin aus Fulda zeigt „Shelter“ - ein Kindertheaterstück, das an den Schulen in der Region aufgeführt wird. Die Handlung spielt auf der Ladefläche eines realen LKW, dort sitzt auch das junge Publikum, die Kinder werden Teil der Handlung. Mit dem LKW fährt das Theater als Rollende Bühne zu den Schulen.