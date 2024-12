Spielzeug zu Weihnachten… schon ein Klassiker, oder? Ganz besonderes Spielzeug wird in Hofbieber in der Rhön hergestellt. Und zwar in der Werkstatt von Thorsten Klüber. Der baut seit mehreren Jahren Bauernhöfe zum Spielen. Aus Holz, quasi in Miniaturformat.

Veröffentlicht am 19.12.24 um 13:00 Uhr