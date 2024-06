40 Männer stehen in Lederjacke auf der Bühne und schütteln die Mähnen: So sieht das am Samstag auf dem Kirtorfer Markplatz aus. Der Männergesangverein hat sich was besonderes ausgedacht und singt die größten Rock-Hymnen.

Autor: Kurella Veröffentlicht am 18.06.24 um 13:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de