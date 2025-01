One Billionen Rising - Frauen tanzen öffentlich für ihre Rechte. Eine globale Bewegung - denn weltweit werden eine Miliarde Frauen Opfer von Gewalt. In Bad Hersfeld tanzen die Frauen am 14. Februar öffentlich in der City Galerie. Das haben sie jetzt schon mal geprobt. Michael Pörtner berichtet.

Veröffentlicht am 21.01.25 um 14:00 Uhr