Vielleicht ein Modell gegen den Arbeitskräftemangel in Hessischen Kitas. Erfahrene "Ehemalige" oder anere Berufene helfen heutein den Kindertagesstätten bei der Betreung der Kleinen. So aktuell Praxis in einer Kita in Künzel. Daniel Käthner stellt das Projekt vor.

Veröffentlicht am 22.07.24 um 11:00 Uhr