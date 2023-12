Die Fohlenweide bei Hofbieber in der Rhön ist ein Naturparadies, ein Streuobst-Garten mit Teichen, Heimat für viele Pflanzen und Tiere. Im vergangenen Jahr hatten wir darüber berichtet - auch weil der Garten ein Geheimnis enthüllt hat. Vor 300 Jahren haben barocke Gartenkünstler ihn angelegt - für die mächtigen Fürstäbte von Fulda. Schon eine kleine Sensation. Wir schauen mal, was daraus geworden ist. Denn der Bewirtschafter des Gartens will bald eine filmische Doku dazu vorlegen.

Autor: Thomas Kurella Veröffentlicht am 12.12.23 um 11:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock