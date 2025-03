Tödlicher Unfall bei Schlüchtern, das "Aschekreuz to go" in Fulda

Eine 68-Jährige Autofahrerin ist heute früh bei einem Alleinunfall in Schlüchtern im Main-Kinzig Kreis ums Leben gekommen. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten, der Frau noch zu helfen, aber jede Hilfe kam zu spät. Fastnacht ist rum, jetzt beginnt für Christen die Fastenzeit, heute am Aschermittwoch. In vielen Gottesdiensten in Osthessen werden wieder Aschekreuze verteilt. Eine 68-Jährige Autofahrerin ist heute früh bei einem Alleinunfall in Schlüchtern im Main-Kinzig Kreis ums Leben gekommen. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten, der Frau noch zu helfen, aber jede Hilfe kam zu spät. Fastnacht ist rum, jetzt beginnt für Christen die Fastenzeit heute am Aschermittwoch. In vielen Gottesdiensten in Osthessen werden wieder Aschekreuze verteilt.