Wer alte Schätze zu Hause hat und wissen will, was die wirklich wert sind - der kann das in Eichenzell herausfinden. Die Fernsehsendung „Kunst und Krempel“ macht im Schloss Fasanerie Halt. Reporter Daniel Käthner weiß, wer sich bei der Show bewerben kann.

Veröffentlicht am 31.07.24 um 12:00 Uhr