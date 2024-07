Was ist los dieses Wochenende in Osthessen? Wir haben zwei Tipps für Sie: Entweder entspannt Musik hören unter freiem Himmel in Hünfeld - oder sich schicke Oldtimer auf Schloss Fasanerie in Eichenzell anschauen.

Veröffentlicht am 12.07.24 um 12:00 Uhr